Masterchef: Barbieri confessa di non andare d’accordo con gli altri giudici (Di sabato 8 gennaio 2022) Masterchef, Barbieri confessa di non andare d’accordo con gli altri giudici: la situazione all’interno del programma. Barbieri parla del rapporto coi colleghi del programma in vista del suo compleanno.Masterchef è uno dei programmi di cucina più amati e di successo di sempre, ma dietro le quinte pare non essere tutto rosa e fiori; stando a quanto confessato da Bruno Barbieri infatti, gli animi non sono così distesi tra i giudici. Lui stesso, chef stellato tra i più famosi del paese nonché un veterano del programma (di cui è giudice da undici edizioni) ha parlato del rapporto avuto nel corso degli anni con i tanti colleghi avuti, svelando con chi ha stretto ... Leggi su formatonews (Di sabato 8 gennaio 2022)di noncon gli: la situazione all’interno del programma.parla del rapporto coi colleghi del programma in vista del suo compleanno.è uno dei programmi di cucina più amati e di successo di sempre, ma dietro le quinte pare non essere tutto rosa e fiori; stando a quantoto da Brunoinfatti, gli animi non sono così distesi tra i. Lui stesso, chef stellato tra i più famosi del paese nonché un veterano del programma (di cui è giudice da undici edizioni) ha parlato del rapporto avuto nel corso degli anni con i tanti colleghi avuti, svelando con chi ha stretto ...

moonckingjay : questi di masterchef non capiscono che più fanno le scenate più barbieri li odia perché per loro sfortuna barbieri… - Darveyinbed : Barbieri quando si incavola per il sale: #MasterChefIt #MasterChef - fraffereffa : @svnflowerr0 si oggi ho pianto perché barbieri ha detto che il piatto di una di masterchef era buono - Kobeesque : E' incredibile quanto siano cambiati i giudici dal primo masterchef, prima insultavano sul personale e dicevano il… - Gaia_Mai_ : Se Barbieri è pieno di MasterChef io lo capisco ma dovrebbe tipo che ne so scavallarsi -