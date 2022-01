Manuel Bortuzzo, arriva un durissimo colpo: il gesto non passa inosservato (Di sabato 8 gennaio 2022) Un brutto gesto nei confronti di Manuel Bortuzzo non è passato inosservato. Andiamo a vedere l’episodio avvenuto nella casa del GF Vip. Nelle ultime settimane Alfonso Signorini ha dovuto frenare la maleducazione dilagante che si sta vedendo durante queste ultime settimane del GF Vip. Infatti in apertura di puntata il presentatore ha deciso di denunciare L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Un bruttonei confronti dinon èto. Andiamo a vedere l’episodio avvenuto nella casa del GF Vip. Nelle ultime settimane Alfonso Signorini ha dovuto frenare la maleducazione dilagante che si sta vedendo durante queste ultime settimane del GF Vip. Infatti in apertura di puntata il presentatore ha deciso di denunciare L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

panic193 : RT @me_darkmode: Ancora ferma a questo momento di MANUEL MATEO BORTUZZO ?? #gfvip - sarat811 : RT @giucarellas: l'unico uomo con dei diritti in quella casa è manuel mateo bortuzzo che ti bacia perché rendi immune tua sorella e ti fa u… - _SaraC_92 : RT @rainbow20202020: Dobbiamo pregare per la famiglia Bortuzzo che ancora non ha capito la preziosità di Lulù e quanto sia fortunato Manuel… - chicca65472654 : RT @me_darkmode: Ancora ferma a questo momento di MANUEL MATEO BORTUZZO ?? #gfvip - soccorsa_de : RT @giucarellas: l'unico uomo con dei diritti in quella casa è manuel mateo bortuzzo che ti bacia perché rendi immune tua sorella e ti fa u… -