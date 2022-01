“Ma perché l’hai fatto?”. A The Voice Senior è alta tensione tra Loredana Bertè e Orietta Berti (Di sabato 8 gennaio 2022) Ultima puntata dedicata alle ‘Blind Audition’ per ‘The Voice Senior’ di Antonella Clerici, che ha sfidato il ‘GF Vip’ nella serata di venerdì 7 gennaio. Il pubblico non solo ha apprezzato gli ultimi protagonisti, che hanno completato le squadre dei team, ma hanno anche assistito ad un momento sicuramente non positivo tra due coach. In particolare, si sono vissuti alcuni attimi di tensione in studio per un confronto tra Loredana Bertè e Orietta Berti. E ciò che si sono dette ha lasciato tutti di stucco. Prima di Natale ‘The Voice Senior’ aveva ottenuto un ottimo risultato in termini di ascolti televisivi. Aveva conquistato 3 milioni e 736mila spettatori con uno share del 19,8%. Insomma non c’era stata proprio storia con “Caduta ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Ultima puntata dedicata alle ‘Blind Audition’ per ‘The’ di Antonella Clerici, che ha sfidato il ‘GF Vip’ nella serata di venerdì 7 gennaio. Il pubblico non solo ha apprezzato gli ultimi protagonisti, che hanno completato le squadre dei team, ma hanno anche assistito ad un momento sicuramente non positivo tra due coach. In particolare, si sono vissuti alcuni attimi diin studio per un confronto tra. E ciò che si sono dette ha lasciato tutti di stucco. Prima di Natale ‘The’ aveva ottenuto un ottimo risultato in termini di ascolti televisivi. Aveva conquistato 3 milioni e 736mila spettatori con uno share del 19,8%. Insomma non c’era stata proprio storia con “Caduta ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Tuchel non convoca #Lukaku: perché le palle non sono soltanto quelle che mandi in porta, ne servono altre. Il risp… - mirkodecarli : PERCHÉ DICIAMO NO A MARIO DRAGHI di Mirko De Carli Per leggere l’articolo cliccate qui ????????????… - 4everpupi : @FusatoRiccardo 2 norme determinano lo 0-3 1) se hai 13 giocatori di cui 2 portieri la partita si gioca 2) se cari… - CanaYamana : RT @danielaco78: Il valore della tua vita non sta in ciò che hai ma in ciò che sei,perché in realtà nessuno ha niente. L'unica cosa che si… - BCooperlo : @dariodalb10 @simonetassi @ComVentotene Giurista, eh? Non hai passato l'esame da avvocato? Forse perché confondi di… -

Ultime Notizie dalla rete : perché l’hai Bologna-Inter, ecco perché non c'è la sconfitta a tavolino: quando si recupera Corriere dello Sport