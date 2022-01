L'immunità di gregge è vicina. Ma non vuol dire che il Covid è sconfitto (Di sabato 8 gennaio 2022) Quasi 47 milioni di over 12 completamente vaccinati. Circa 1,6 milioni immunizzati da pregressa infezione. La variante omicron che attualmente viaggia al ritmo di circa 200 mila contagi giornalieri (guardando solo a quelli realmente tracciati, il che fa supporre che con i “sommersi” la cifra sia notevolmente più alta). Senza ricorrere a statistiche, è facile supporre che a breve quasi la totalità degli italiani risulterà immunizzato, o perché vaccinato o perché infettato, da Covid-19, prima, seconda o terza variante. La domanda sorge, dunque, spontanea: è lecito pensare che questo porti a una immunità di gregge da raggiungere già nei prossimi mesi? Matteo Bassetti ne è convinto. “Siamo vicini a un’immunità di gregge ovvero a una protezione dalle forme più gravi della malattia. Ci arriveremo molto ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 gennaio 2022) Quasi 47 milioni di over 12 completamente vaccinati. Circa 1,6 milioni immunizzati da pregressa infezione. La variante omicron che attualmente viaggia al ritmo di circa 200 mila contagi giornalieri (guardando solo a quelli realmente tracciati, il che fa supporre che con i “sommersi” la cifra sia notevolmente più alta). Senza ricorrere a statistiche, è facile supporre che a breve quasi la totalità degli italiani risulterà immunizzato, o perché vaccinato o perché infettato, da-19, prima, seconda o terza variante. La domanda sorge, dunque, spontanea: è lecito pensare che questo porti a unadida raggiungere già nei prossimi mesi? Matteo Bassetti ne è convinto. “Siamo vicini a un’diovvero a una protezione dalle forme più gravi della malattia. Ci arriveremo molto ...

