In Italia 197.552 nuovi casi e 184 vittime, positività al 16,2%. Figliuolo: over 50, ieri prime dosi triplicate (Di sabato 8 gennaio 2022) Coronavirus in Italia, i dati sui contagi nel report del ministero della Salute dell’8 gennaio e l’aggiornamento del commissario sulla campagna vaccinale. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 8 gennaio 2022) Coronavirus in, i dati sui contagi nel report del ministero della Salute dell’8 gennaio e l’aggiornamento del commissario sulla campagna vaccinale.

Advertising

repubblica : Covid Italia, il bollettino dell'8 gennaio: 197.552 nuovi casi e 184 morti. Figliuolo: triplicate prime dosi per ov… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino dell'8 gennaio: 197.552 nuovi casi, i morti sono 184 - LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino dell’8 gennaio: 197.552 nuovi casi. I morti sono 184. Tasso di positività 16,2% - News24_it : Covid in Italia, il bollettino di oggi 8 gennaio: 197.552 nuovi casi e 184 morti - Corriere della Sera - sole24ore : Coronavirus oggi. In Italia altri 197.552 casi e 184 vittime. Tasso di positività al 16,18% -