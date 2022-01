Freestyle: in Coppa del Mondo a Tremblant nei moguls si impongono Mikaël Kingsbury e Perrine Laffont (Di sabato 8 gennaio 2022) Quinta tappa per la Coppa del Mondo di moguls Freestyle. Il massimo circuito internazionale si è spostato in Nordamerica, precisamente in Canada a Tremblant per una spettacolare due giorni. Tra gli uomini ad imporsi è il padrone di casa, favoritissimo, Mikaël Kingsbury che trova il punteggio di 85,59. Alle sue spalle troviamo lo svedese Walter Wallberg ed il giapponese, rivale di Kingsbury in classifica, Ikuma Horishima. Una graduatoria che è praticamente identica a quella vista nella giornata di ieri. Nella top-5 lo statunitense Nick Page ed il kazako Pavel Kolmakov. Sci Freestyle, Coppa del Mondo moguls: Kingsbury e Kawamura vincono a Tremblant Al ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Quinta tappa per ladeldi. Il massimo circuito internazionale si è spostato in Nordamerica, precisamente in Canada aper una spettacolare due giorni. Tra gli uomini ad imporsi è il padrone di casa, favoritissimo,che trova il punteggio di 85,59. Alle sue spalle troviamo lo svedese Walter Wallberg ed il giapponese, rivale diin classifica, Ikuma Horishima. Una graduatoria che è praticamente identica a quella vista nella giornata di ieri. Nella top-5 lo statunitense Nick Page ed il kazako Pavel Kolmakov. Scidele Kawamura vincono aAl ...

