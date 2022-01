Covid: Ricciardi, 'mix Delta-Delta plus-Omicron produrrà gennaio catastrofico' (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos Salute) - "Mi preoccupa la combinazione tra Delta, Delta plus e Omicron che produrrà un gennaio catastrofico. La contemporanea presenza di varianti così contagiose ci dispone a un periodo in cui la curva dei contagi... Leggi su today (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos Salute) - "Mi preoccupa la combinazione tracheun. La contemporanea presenza di varianti così contagiose ci dispone a un periodo in cui la curva dei contagi...

Advertising

Adnkronos : 'Con mix #varianti sarà gennaio catastrofico', le parole di Ricciardi. #Covid. - eziomauro : Covid, in forte aumento l'Rt, a 1,43. Salgono i ricoveri. Altre 4 regioni in giallo. Ricciardi: 'Gennaio sarà catas… - Adnkronos : #Ricciardi: 'Non era mai avvenuto, nella storia delle epidemie'. #Covid - Piergiulio58 : Covid, Mattarella ha firmato il decreto con la stretta sui No Vax. Salgono i ricoveri, altre 4 regioni in giallo. R… - AcerboLivio : Covid Italia, Ricciardi: 'Gennaio catastrofico con mix varianti' – Adnkronos -