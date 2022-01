Colle, in lizza c’è anche Cassese: «Io presidente? E perché no? Le cariche pubbliche non si rifiutano» (Di sabato 8 gennaio 2022) Davvero non vorremmo essere nei panni di Marco Travaglio. Per lui, infatti, la partita del Quirinale si sta trasformando in una sorta di war game, dove il mostro che arriva a suoi occhi è sempre più brutto e pericoloso di quello appena andato via. Dopo Casini è apparso Pera, quindi Amato, poi il “terrificante” Berlusconi e, infine, il non meno orripilante Sabino Cassese. Eh sì, per il direttore del Fatto Quotidiano anche il presidente emerito della Corte Costituzionale è tra quelli da evitare ad ogni costo. La sua colpa? Aver sostenuto la necessità di istituire una commissione d’inchiesta dopo le rivelazioni di Luca Palamara sulla magistratura. E, soprattutto, le critiche al governo presieduto da Giuseppi. Cassese ha presieduto la Consulta In poche parole, fa parte del Conticidio che – a detta di Travaglio – ha privato ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 gennaio 2022) Davvero non vorremmo essere nei panni di Marco Travaglio. Per lui, infatti, la partita del Quirinale si sta trasformando in una sorta di war game, dove il mostro che arriva a suoi occhi è sempre più brutto e pericoloso di quello appena andato via. Dopo Casini è apparso Pera, quindi Amato, poi il “terrificante” Berlusconi e, infine, il non meno orripilante Sabino. Eh sì, per il direttore del Fatto Quotidianoilemerito della Corte Costituzionale è tra quelli da evitare ad ogni costo. La sua colpa? Aver sostenuto la necessità di istituire una commissione d’inchiesta dopo le rivelazioni di Luca Palamara sulla magistratura. E, soprattutto, le critiche al governo presieduto da Giuseppi.ha presieduto la Consulta In poche parole, fa parte del Conticidio che – a detta di Travaglio – ha privato ...

Advertising

DomenicoAiello_ : A pensar male si fa peccato, ma etc. Ergo: cosa muove Enrico Letta nell'ostinata perorazione, pur vs la maggioranza… - DeboraCapalbo : @nomfup @pdnetwork D’Alema non lo sottovalutiamo… lo vedo in lizza per il Colle -