Calcio: Sampdoria. D'Aversa 'Serve uniformità,altrimenti torneo falsato' (Di sabato 8 gennaio 2022) "Dobbiamo dare qualcosa in più, trasformando le difficoltà in energie positive" GENOVA - "Non possiamo farci abbattere dalle difficoltà, ma dobbiamo essere bravi a ragionare e andare oltre". Non vuole ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 8 gennaio 2022) "Dobbiamo dare qualcosa in più, trasformando le difficoltà in energie positive" GENOVA - "Non possiamo farci abbattere dalle difficoltà, ma dobbiamo essere bravi a ragionare e andare oltre". Non vuole ...

Advertising

TorinoFC_1906 : ?? | UFFICIALE @TomasRincon5 alla @sampdoria Tutto il Torino FC saluta con affetto Tomas: grazie General, sarà se… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Sampdoria. D'Aversa 'Serve uniformità,altrimenti torneo falsato' - cn1926it : I convocati della #Sampdoria in vista del #Napoli - NCN_it : #UFFICIALE – #Sampdoria, i convocati per la trasferta di #Napoli: c'è subito il neo acquisto #Rincon… - fspugna : Ora in Spagna, quiz tv: 'Roma ha 2 squadre di calcio la @OfficialASRoma e A) Lazio B) Sampdoria' Risposta: B E nien… -