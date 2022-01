Apologia della virilità (Di sabato 8 gennaio 2022) Pubblichiamo la prefazione di “virilità”, il libro di Harvey C. Mansfield scritto nel 2006 e da poco ripubblicato dalla casa editrice Liberilibri (432 pp., 20 euro) in una traduzione rivista da Michele Silenzi. Questo è un libro sulla virilità. Che cos’è la virilità? Conviene partire da esempi concreti che già conosciamo: gli eroi dello sport, troppo numerosi per poterli nominare tutti qui; Margaret Thatcher (come? virile, una donna?), ex primo ministro della Gran Bretagna, oggi considerata la donna più potente della nostra epoca; Harry S. Truman, il presidente degli Stati Uniti famoso per i suoi severi richiami al senso di responsabilità; Humphrey Bogart in Casablanca, nel ruolo del cinico e risoluto Rick, cool prima ancora che la parola cool diventasse di moda; gli agenti di polizia e i ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 gennaio 2022) Pubblichiamo la prefazione di “”, il libro di Harvey C. Mansfield scritto nel 2006 e da poco ripubblicato dalla casa editrice Liberilibri (432 pp., 20 euro) in una traduzione rivista da Michele Silenzi. Questo è un libro sulla. Che cos’è la? Conviene partire da esempi concreti che già conosciamo: gli eroi dello sport, troppo numerosi per poterli nominare tutti qui; Margaret Thatcher (come? virile, una donna?), ex primo ministroGran Bretagna, oggi considerata la donna più potentenostra epoca; Harry S. Truman, il presidente degli Stati Uniti famoso per i suoi severi richiami al senso di responsabilità; Humphrey Bogart in Casablanca, nel ruolo del cinico e risoluto Rick, cool prima ancora che la parola cool diventasse di moda; gli agenti di polizia e i ...

Apologia della virilità La virtù al centro del libro di Harvey C. Mansfield del 2006, da poco ripubblicato con una traduzione rivista. Un'analisi razionale che smentisce la vicinanza con la "mascolinità" e l'aggressività, e ...

