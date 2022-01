(Di sabato 8 gennaio 2022)ricoverata per un' operazione al. E' stata la stessa, ancora stesa sul suo letto d'ospedale in Svizzera, a dare la notizia del riuscito intervento chirurgico : 'di ...

Advertising

mao59 : RT @leggoit: Amanda Lear operata al cuore: «Felice di averlo fatto, ora è riparato!» - leggoit : Amanda Lear operata al cuore: «Felice di averlo fatto, ora è riparato!» - ilmessaggeroit : #Amanda Lear operata al cuore: «Amerò ancora di più i miei fan» - paoloangeloRF : Amanda Lear operata al cuore: la foto dal letto dell’ospedale in Svizzera - ParliamoDiNews : Amanda Lear ricoverata per un`operazione al cuore: lo scatto dal letto d`ospedale - Il Fatto Quotidiano #amanda… -

Ultime Notizie dalla rete : Amanda Lear

ricoverata per un' operazione al cuore . E' stata la stessa, ancora stesa sul suo letto d'ospedale in Svizzera, a dare la notizia del riuscito intervento chirurgico : 'Felice di ...è stata operata al cuore ed è in ospedale. Lo ha rivelato lei stessa sui social. Tantissimi le hanno mostrato affetto e le hanno augurato di rimettersi del tutto il prima possibile. Da ...Amanda Lear ricoverata per un’operazione. E’ stata la stessa Amanda Lear, 82 anni, a dare la notizia del riuscito intervento chirurgico dal suo letto d’ospedale con un post dal ...Lo splendido sorriso di Amanda Lear non ha sorpreso quanto il messaggio e la foto su Instagram: «Felice di averlo fatto, un intervento chirurgico al cuore. Il mio cuore ora è riparato ...