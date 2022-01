Advertising

Vieira tenta Ramsey: 'Un top player che fa la differenza. Se vuole...'

La Gazzetta dello Sport

'Ramsey? Un top player, un giocatore che fa la differenza. Se vuole tornare in Premier può essere un gran colpo'. Esce allo scoperto così l'ex centrocampista della Juventus, Patrick, oggi coach del Crystal Palace. Il gallese vive i suoi ultimi giorni a Torino, a confermarlo in partenza lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa qualche giorno fa.In panchina: Ravaglia, Saio,, Trimboli, Allenatore: D'Aversa 5.5. CAGLIARI (3 - 5 - 2) : ... Il Cagliari si nasconde dopo l'1 - 0, mentre Gabbiadiniil raddoppio al 31' con un tiro fuori ...Riguardo ad Albin Ekdal si tenta il recupero lampo: oggi primo test in gruppo. Ancora a parte Valerio Verre che ha svolto il suo programma di recupero prestabilito. Sul fronte degli infortunati si reg ...