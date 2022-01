Supercoppa, al via la vendita libera per Inter-Juventus (Di venerdì 7 gennaio 2022) Inter e Juventus si preparano a scendere in campo per la finale di Supercoppa italiana, che si disputerà mercoledì 12 gennaio allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, con calcio d’inizio fissato per le ore 21. Un match che i due club avevano provato a rinviare, principalmente a causa delle limitazioni che hanno ridotto la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 7 gennaio 2022)si preparano a scendere in campo per la finale diitaliana, che si disputerà mercoledì 12 gennaio allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, con calcio d’inizio fissato per le ore 21. Un match che i due club avevano provato a rinviare, principalmente a causa delle limitazioni che hanno ridotto la L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Supercoppa, al via la vendita libera per Inter-Juventus: Inter e Juventus si preparano a scend… - CalcioFinanza : #Supercoppa, al via la vendita libera per Inter-Juventus - ItalianSerieA : New post: SUPERCOPPA FRECCIAROSSA – AL VIA LA VENIDTA LIBERA DEI BIGLIETTI - CarmineTool : @kekko_molise87 @pierguardi Non Ricordiamo solo alcune delle sue partite, quelle migliori... Ricordo il ritorno con… - Nicolasgiardi : La Supercoppa c'è la possono portare via solo Cuadrado,Chiesa e Dybala -