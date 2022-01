Serie A 2021/2022, i diffidati a rischio squalifica (Di sabato 8 gennaio 2022) Ecco i diffidati della Serie A 2021/2022 aggiornati giornata per giornata. Sportface.it vi propone la lista costantemente aggiornata dei giocatori che, a cause delle ripetute ammonizioni collezionate, sono entrati in diffida e dunque a rischi squalifica in vista della prossima partita qualora dovessero rimediare un nuovo cartellino giallo. Ricordiamo che si entra in diffida per la prima volta al raggiungimento del quarto cartellino giallo, e che al quinto si sconta un turno di stop. Di seguito il listone sempre aggiornato. I diffidati DOPO LA DICIANNOVESIMA GIORNATA Atalanta: Demiral Bologna: Medel, Hickey, Soumaoro, Svanberg Cagliari: Strootman, Pavoletti, Joao Pedro Empoli: Zurkowski, Marchizza Fiorentina: Bonaventura, Odriozola, Milenkovic Genoa: Biraschi, Vasquez Inter: Lautaro ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Ecco idellaaggiornati giornata per giornata. Sportface.it vi propone la lista costantemente aggiornata dei giocatori che, a cause delle ripetute ammonizioni collezionate, sono entrati in diffida e dunque a rischiin vista della prossima partita qualora dovessero rimediare un nuovo cartellino giallo. Ricordiamo che si entra in diffida per la prima volta al raggiungimento del quarto cartellino giallo, e che al quinto si sconta un turno di stop. Di seguito il listone sempre aggiornato. IDOPO LA DICIANNOVESIMA GIORNATA Atalanta: Demiral Bologna: Medel, Hickey, Soumaoro, Svanberg Cagliari: Strootman, Pavoletti, Joao Pedro Empoli: Zurkowski, Marchizza Fiorentina: Bonaventura, Odriozola, Milenkovic Genoa: Biraschi, Vasquez Inter: Lautaro ...

