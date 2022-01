Scuole chiuse fino a febbraio in Campania. De Luca: "Mancano le condizioni di sicurezza" (Di venerdì 7 gennaio 2022) Napoli, 7 gennaio 2022 " Rimarranno chiuse per tutto gennaio le Scuole elementari e medie in Campania, dove il governatore Vincenzo De Luca ha accolto l'appello dei presidi per bloccare il rientro in ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Napoli, 7 gennaio 2022 " Rimarrannoper tutto gennaio leelementari e medie in, dove il governatore Vincenzo Deha accolto l'appello dei presidi per bloccare il rientro in ...

HuffPostItalia : De Luca non riapre scuole elementari e medie: 'Chiuse tutto gennaio' - fanpage : #DeLuca agisce per sé e tiene chiuse le scuole contro il volere del Governo che è tuttavia pronto a impugnare la de… - LaStampa : Il governatore De Luca tiene chiuse le scuole: “Elementari e medie riapriranno a fine gennaio” - NovaraDaniele : È la chiusura delle scuole il pericolo, non la riapertura: contagi alle stelle con le scuole chiuse! Alcuni Governa… - ProfugoItaliano : @LilianaArmato Centri commerciali aperti e scuole chiuse. Già provato. Non funziona -