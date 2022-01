Mattarella firma ultimo decreto Covid (Di sabato 8 gennaio 2022) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato l'ultimo decreto varato dal governo il 5 gennaio scorso, che contiene tra le altre cose l'obbligo di vaccinazione contro il Covid per gli over 50. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 8 gennaio 2022) Il presidente della Repubblica Sergiohato l'varato dal governo il 5 gennaio scorso, che contiene tra le altre cose l'obbligo di vaccinazione contro ilper gli over 50.

Ritorno in classe, Mattarella firma il decreto che introduce le nuove regole sulla quarantena Orizzonte Scuola Covid: Mattarella ha firmato ultimo decreto Roma, 7 gen. (LaPresse) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato questa sera l'ultimo decreto varato dal Governo, che contiene tra le ...

Covid, Mattarella firma nuovo decreto con obbligo vaccino Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge emanato dal Governo mercoledì 5 gennaio scorso, contenente l’obbligo del vaccino contro il Covid per gli over 50. Il de ...

