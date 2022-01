Luca Sepe: “Ancora positivo, ma sto meglio” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Stamattina mi hanno fatto un tampone, mi hanno abbassato l’ossigeno perché dicono che va meglio anche la respirazione” così Luca Sepe aggiorna i suoi fan E’ Ancora ricoverato al Cotugno di Napoli il comico Luca Sepe che sta costantemente aggiornando i fan sul suo stato di salute, peggiorato dopo l’aggravarsi di alcuni sintomi dovuti all’infezione da Covid-19. Una forte polmonite infatti ha costretto il comico napoletano a ricorrere all’ossigeno. “Amici miei, purtroppo è arrivato il risultato del tampone e sono Ancora positivo” Questo l’annuncio di Luca Sepe sui social. Ma detto tra noi mi sento un leone, quello che è importante è che rispetto a sei giorni dove sono entrato in questo ospedale per scelta ... Leggi su zon (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Stamattina mi hanno fatto un tampone, mi hanno abbassato l’ossigeno perché dicono che vaanche la respirazione” cosìaggiorna i suoi fan E’ricoverato al Cotugno di Napoli il comicoche sta costantemente aggiornando i fan sul suo stato di salute, peggiorato dopo l’aggravarsi di alcuni sintomi dovuti all’infezione da Covid-19. Una forte polmonite infatti ha costretto il comico napoletano a ricorrere all’ossigeno. “Amici miei, purtroppo è arrivato il risultato del tampone e sono” Questo l’annuncio disui social. Ma detto tra noi mi sento un leone, quello che è importante è che rispetto a sei giorni dove sono entrato in questo ospedale per scelta ...

