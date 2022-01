Kevin Bortuzzo | chi è il fratello di Manuel? Ecco quanti anni ha | non ci crederete

(Di venerdì 7 gennaio 2022), chi è ildi? Stasera al Gf vip per fargli una sorpresa: i due ragazzi si somigliano davvero molto. Foto Instagram, chi è ildi? Il ragazzo è molto più giovane del famosoma condivide con lui la stessa passione. Stasera ci sarà una sorpresa davvero inaspettata e sicuramente gradita al nuotatore e concorrente del reality che riceverà la visita di suo. L’intera famigliaha sempre supportato al meglio il giovane che, però, sta per concludere la sua esperienza televisiva.aveva deciso, inaspettatamente, di non uscire dalla Casa del Gf prima delle festività natalizie. Era ...

Advertising

peppe844 : RT @fanpage: #Gfvip, questa sera entrerà nella casa il fratello minore di Manuel Bortuzzo, il suo nome è Kevin - claudiamutti67 : RT @fanpage: #Gfvip, questa sera entrerà nella casa il fratello minore di Manuel Bortuzzo, il suo nome è Kevin - fanpage : #Gfvip, questa sera entrerà nella casa il fratello minore di Manuel Bortuzzo, il suo nome è Kevin - GuidoCordeschi : RT @blogtivvu: Chi è Kevin Bortuzzo? Il fratello di Manuel al GF Vip: legati dalla passione per il nuoto - blogtivvu : Chi è Kevin Bortuzzo? Il fratello di Manuel al GF Vip: legati dalla passione per il nuoto -

Ultime Notizie dalla rete : Kevin Bortuzzo

... il conduttore ha comunicato anche un'importante novità legata a Manuel: 'Altro vippone, altra emozione. È dall'inizio del programma che Manuel non vede suo fratelloa cui lui è ...è il fratello minore di Manuel, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Nella serata del 7 gennaio entrerà nella casa più spiata d'Italia ...Kevin Bortuzzo è molto legato Manuel che sta per terminare la sua esperienza nella casa del GF Vip 6: sopresa per questa sera ...Kevin Bortuzzo è il fratello minore di Manuel e nella puntata di questa sera, 7 gennaio, entrerà nella casa del Grande Fratello Vip per fargli una sorpresa ...