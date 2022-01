Inter-Ginter, si inserisce una big europea! Pronto l’affondo (Di sabato 8 gennaio 2022) Beppe Marotta si sta muovendo per migliorare la sua Inter. Dopo il portiere Onana, i nerazzurri fiutano anche il colpo GInter a zero, difensore del Borussia Moenchengladbach, da tempo nel mirino dei radar dei dirigenti, specialmente di Ausilio. Inter GInter Xavi Un profilo tenuto sott’occhio anche dal Barcellona. I blaugrana, infatti, visto il probabile addio di Umtiti, sono alla ricerca di un difensore. Secondo quanto riporta SportBild, il profilo del tedesco sarebbe perfetto per il rapporto costo-età, viste anche le difficoltà a raggiungere il grande obiettivo: De Ligt. Vedremo se Marotta riuscirà a battere la concorrenza o se i catalani la spunteranno dopo questo inserimento. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di sabato 8 gennaio 2022) Beppe Marotta si sta muovendo per migliorare la sua. Dopo il portiere Onana, i nerazzurri fiutano anche il colpo Ga zero, difensore del Borussia Moenchengladbach, da tempo nel mirino dei radar dei dirigenti, specialmente di Ausilio.Xavi Un profilo tenuto sott’occhio anche dal Barcellona. I blaugrana, infatti, visto il probabile addio di Umtiti, sono alla ricerca di un difensore. Secondo quanto riporta SportBild, il profilo del tedesco sarebbe perfetto per il rapporto costo-età, viste anche le difficoltà a raggiungere il grande obiettivo: De Ligt. Vedremo se Marotta riuscirà a battere la concorrenza o se i catalani la spunteranno dopo questo inserimento. Francesco Scanu

Advertising

AlfredoPedulla : L’#Inter non smette di pensare a #Digne, sapendo che c’è anche il #Chelsea. Previsti nuovi contatti per #Ginter - cmdotcom : #Inter, #Ginter non blocca #Bremer. I nerazzurri vogliono il brasiliano e tra #Cairo e #Marotta c'è una promessa… - GonzaInterista : RT @AlfredoPedulla: #Ginter-#Inter oggi è pista molto tiepida. Asta in corso, #Inter non gioca ai rialzi. #LuizFelipe resta un’idea per lug… - realDom107 : RT @AlfredoPedulla: #Ginter-#Inter oggi è pista molto tiepida. Asta in corso, #Inter non gioca ai rialzi. #LuizFelipe resta un’idea per lug… - BennPipe : RT @AlfredoPedulla: #Ginter-#Inter oggi è pista molto tiepida. Asta in corso, #Inter non gioca ai rialzi. #LuizFelipe resta un’idea per lug… -