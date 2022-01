Covid, Parisi (Anci Bn): “Chiudere le scuole per due settimane” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Stiamo assistendo ad una impennata dei contagi che è allarmante, preoccupante. Come Coordinatore provinciale dell’Anci Benevento chiedo al governatore Vincenzo De Luca di prorogare la chiusura delle scuole di almeno quindici giorni al fine di consentire, in questo periodo, di intensificare la campagna vaccinale”. Così Domenico Parisi, vertice sannita dell’Associazione nazionale Comuni italiani nonchè sindaco di Limatola. “Nel territorio regionale della Campania – dice Parisi – i casi giornalieri di Covid, con riguardo alla popolazione generale, nell’arco di appena un mese, sono aumentati di oltre venti volte. Nel nostro Sannio, ancora, registriamo parimenti un aumento che è stato esponenziale, vertiginoso. Purtroppo, stiamo assistendo anche ad una crescita ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Stiamo assistendo ad una impennata dei contagi che è allarmante, preoccupante. Come Coordinatore provinciale dell’Benevento chiedo al governatore Vincenzo De Luca di prorogare la chiusura delledi almeno quindici giorni al fine di consentire, in questo periodo, di intensificare la campagna vaccinale”. Così Domenico, vertice sannita dell’Associazione nazionale Comuni italiani nonchè sindaco di Limatola. “Nel territorio regionale della Campania – dice– i casi giornalieri di, con riguardo alla popolazione generale, nell’arco di appena un mese, sono aumentati di oltre venti volte. Nel nostro Sannio, ancora, registriamo parimenti un aumento che è stato esponenziale, vertiginoso. Purtroppo, stiamo assistendo anche ad una crescita ...

Advertising

anteprima24 : ** Covid, Parisi (#Anci Bn): 'Chiudere le #Scuole per due settimane' ** - casino90210 : RT @Matteo_Rizzi_: @heather_parisi @RobertoBurioni In Italia, per fronteggiare l'emergenza Covid, abbiamo avuto più aiuto da Djokovic che d… - casino90210 : @chicojoven @heather_parisi @RobertoBurioni Dyokovic ha avuto il.covid ha gli anticorpi naturali e per lui avendo g… - casino90210 : RT @janlucas1971: @heather_parisi @OrtigiaP @RobertoBurioni Lo conoscono solo in Italia, ha un H-index da capra, é un povero sfigato che su… - Salvo_Parisi : RT @RobertoBurioni: Il long COVID è un problema grave e difficile da curare. I vaccini proteggono notevolmente anche da questa pericolosa s… -