Covid, in forte aumento l'Rt nazionale a 1,43. Salgono i ricoveri. Altre 4 regioni verso il giallo (Di venerdì 7 gennaio 2022) I dati del monitoraggio settimanale. L'incidenza raddoppia: è pari a 1669 casi su 100mila abitanti. Cambio di colore per Abruzzo, Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna Leggi su repubblica (Di venerdì 7 gennaio 2022) I dati del monitoraggio settimanale. L'incidenza raddoppia: è pari a 1669 casi su 100mila abitanti. Cambio di colore per Abruzzo, Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna

Advertising

cmdotcom : Oltre gli infortuni, oltre il #Covid: tutte le volte che il #Milan di Pioli si è dimostrato più forte di tutto… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge… - EmMicucci : RT @direpuntoit: Monitoraggio #Covid Cabina di regia @istsupsan e @MinisteroSalute: 'Rt in forte aumento e ben al di sopra della soglia #ep… - claudiamutti67 : RT @MilanNewsit: Il Giornale: 'Milan più forte del Covid. Un tris spettacolare per fare piccolo Mou' - MilanNewsit : Il Giornale: 'Milan più forte del Covid. Un tris spettacolare per fare piccolo Mou' -