Canone Rai, stangata in arrivo dall’Agenzia delle Entrate: per chi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Entro il 31 gennaio 2022 è necessario regolare il pagamento dell’imposta statale per evitare una pesante sanzione L’anno nuovo si apre con tante novità e anche tante scadenze per i contribuenti. Tra queste c’è il pagamento del Canone Rai, l’imposta sul possesso dell’apparecchio televisivo. Il tributo arriva in bolletta e sarà così anche per il L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 7 gennaio 2022) Entro il 31 gennaio 2022 è necessario regolare il pagamento dell’imposta statale per evitare una pesante sanzione L’anno nuovo si apre con tante novità e anche tante scadenze per i contribuenti. Tra queste c’è il pagamento delRai, l’imposta sul possesso dell’apparecchio televisivo. Il tributo arriva in bolletta e sarà così anche per il L'articolo proviene da Consumatore.com.

borghi_claudio : Uno paga lo stipendio del parlamentare che ha votato ma a quanto pare io pago lo stipendio a CERASA e c. e la cosa… - ChristianPigli4 : @NicolaPorro Nicola ma secondo te il green pass a cosa serve????? Terminato il covid la tesserina rimarrà come il C… - Giu_ggiola : RT @IlMici8: Mi sarei aspettato che la multa di 100 euro una tantum per gli ultra 50enni che non rispetteranno l’obbligo vaccinale, visto i… - PoliticaNewsNow : Rai: Anzaldi (Iv), 'Su mafia servizio pubblico lo fa La7, perché pagare canone?' - calalaruta : @Michele_Anzaldi @ItaliaViva 'Perché pagare canone Rai?' Lo chieda a quello che ha messo in bolletta il canone. -