Biathlon | sprint maschile Oberhof 2022 oggi in tv | programma | orari e diretta streaming

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il, glie latv dellodi, valido per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2021/di. Si torna in pista con il primo appuntamento dell’anno sulle nevi tedesche. Questa mattina, venerdì 7 gennaio, gli atleti saranno impegnati a partire dalle ore 11.30 con la 10km. Latv sarà disponibile sui canali di Eurosport e insu Eurosport Player e Discovery+. ILCOMPLETO DELLA TAPPAOLIMPIADI PECHINOSportFace.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO OBERHOF 2021 Venerdì 7 gennaio 11.30 Sprint 10 km maschile 14.15 Sprint 7.5 km femminile Diretta tv su Eurosport 1 Diretta streaming su Eurosport Player, discovery+ Diretta live testuale su OA Sport STARTLIST SPRINT MASCHILE 1 SMOLSKI Anton BLR 1996 11:30:30