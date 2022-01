Becker | “Djokovic in Australia? Grande errore no a vaccino”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Novaksta commettendo un “” non facendosi vaccinare contro il Covid-19, secondo l’ex campione ed ex coach del numero uno al mondo, Boris. Il serbo è in attesa dell’esito di un ricorso contro la decisione dell’n Border Force (ABF) di annullare il visto d’ingresso al campione in carica dell’n Open e di espellerlo, con ricorso fissato per lunedì.ha parlato in passato della sua opposizione alla vaccinazione e ha pubblicato un post sui social media prima di partire per glin Open dicendo di aver ricevuto un “permesso di esenzione” per entrare nel paese.– lui stesso ex numero uno del mondo e due volte campione dell’n Open, oltre ad aver vinto ...

Adnkronos

...Boris, e certamente non ha torto: difatti il lato più interessante di questa storia ancora troppo incompleta, incastrata nelle cautele della privacy, è come reagiranno i colleghi di. ...... ma competere a 41 anni dopo varie operazioni è quasi impossibile per lui'ha invece dato ...è numero 3 al mondo ed il prossimo anno sarà il principale rivale del campione serbo Novake ...Tennis world number one Novak Djokovic spent Orthodox Christmas in Australian immigration detention on Friday as his lawyers fight a government decision to remove him from the country that could ...NOVAK DJOKOVIC’S WIFE Jelena has expressed her gratitude to the player’s fans for “using your voice to send love to my husband” as he remains held in Australia in a row with authorities over a ...