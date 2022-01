Australian Open 2022: dove vederlo in TV e in streaming (Di venerdì 7 gennaio 2022) Da lunedì 17 a domenica 30 gennaio si svolgerà l’Australian Open 2022, il primo Slam della stagione di tennis. Mai come quest’anno il torneo organizzato da Tennis Australia ha ricevuto una così grande copertura mediatica prima del via: tutto merito di Novak Djokovic e la sua decisione di richiedere l’esenzione medica per partecipare al torneo aperto ai soli atleti vaccinati contro il Covid. Al suo arrivo in terra Australiana, il campione serbo si è visto rifiutare l’esenzione in precedenza accettata da Tennis Australia, e ora è in attesa di conoscere il suo destino al termine dell’udienza del giudice fissata per lunedì: se l’esenzione non verrà riconosciuta valida, Djokovic sarà costretto a fare rientro a casa saltando così l’appuntamento con il primo Slam stagionale e l’opportunità di raggiungere quota 21 Slam vinti ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 7 gennaio 2022) Da lunedì 17 a domenica 30 gennaio si svolgerà l’, il primo Slam della stagione di tennis. Mai come quest’anno il torneo organizzato da Tennis Australia ha ricevuto una così grande copertura mediatica prima del via: tutto merito di Novak Djokovic e la sua decisione di richiedere l’esenzione medica per partecipare al torneo aperto ai soli atleti vaccinati contro il Covid. Al suo arrivo in terraa, il campione serbo si è visto rifiutare l’esenzione in precedenza accettata da Tennis Australia, e ora è in attesa di conoscere il suo destino al termine dell’udienza del giudice fissata per lunedì: se l’esenzione non verrà riconosciuta valida, Djokovic sarà costretto a fare rientro a casa saltando così l’appuntamento con il primo Slam stagionale e l’opportunità di raggiungere quota 21 Slam vinti ...

