Alfa Romeo Giulia e Stelvio - La gamma si aggiorna con i model year 2022

(Di venerdì 7 gennaio 2022) L'ha presentato ladi. Svelate in Francia, le due vetture sono caratterizzate da unmento che sarà poi introdotto anche in Italia, visto che il comunicato lo definisce "unificato per tutta l'Europa". Trazione posteriore solo per i motori entry level. Le novità si concentrano nelle dotazioni dei vari allestimenti, nelle personalizzazioni e in una formula di garanzia estesa, mentre le uniche differenze dal punto di vista delle motorizzazioni riguardano ladiesel da 190 CV e labenzina da 280 CV, ora proposte solo in versione Q4 e non più con la sola trazione posteriore. Gli allestimenti mantengono le denominazioni già note ma sono ...

La prossima stagione di Formula 1, che presenterà un deciso cambiamento dal punto di vista tecnico - regolamentare, potrebbe rappresentare un punto di svolta per l', pronta ad affrontare il 2022 con una line - up totalmente rivista: al posto di Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen, la nuova coppia di pilota sarà infatti costituita dall'esordiente ...Tra queste, una delle più interessanti riguarda la mossa della Mercedes , che ha puntato tutto su George Russell in qualità di sostituto di Valtteri Bottas, a sua volta indirizzato in. ...Il Biscione semplifica l'offerta unificando gli allestimenti per tutto il mercato europeo: cambia anche la disponibilità di motorizzazioni con l'uscita di scena di alcune versioni a trazione posterior ...Il 2022 di Alfa Romeo sarà un anno fondamentale per l’affermazione del brand all’interno del gruppo Stellantis, che punta in primis sull’attesissimo Tonale e per lasciarsi alle spalle un 2021 fatto di ...