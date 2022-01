Una Befana speciale per i piccoli degenti del Moscati con i Vigli del Fuoco di Avellino (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Oggi sei gennaio, giorno dell’Epifania, per la undicesima volta consecutiva, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e l’UNICEF, hanno portato regali e dolciumi ai bambini del reparto Pediatria dell’Ospedale “Moscati”. Purtroppo per le norme anti COVID non si è potuto accedere ai reparti come gli altri anni, e quindi la Befana è arrivata dal cielo sull’autoscala dei “Pompieri” e ha consegnato i doni ai medici che hanno provveduto alla distribuzione ai piccoli presenti nel reparto. Scambio di cordialità tra il Comandante Mario Bellizzi e la presidente della sezione UNICEF di Avellino Amalia Benevento. L’iniziativa, si è prefissa lo scopo di alleviare il disagio dei ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Oggi sei gennaio, giorno dell’Epifania, per la undicesima volta consecutiva, il Comando dei Vigili deldi, l’Associazione Nazionale Vigili dele l’UNICEF, hanno portato regali e dolciumi ai bambini del reparto Pediatria dell’Ospedale “”. Purtroppo per le norme anti COVID non si è potuto accedere ai reparti come gli altri anni, e quindi laè arrivata dal cielo sull’autoscala dei “Pompieri” e ha consegnato i doni ai medici che hanno provveduto alla distribuzione aipresenti nel reparto. Scambio di cordialità tra il Comandante Mario Bellizzi e la presidente della sezione UNICEF diAmalia Benevento. L’iniziativa, si è prefissa lo scopo di alleviare il disagio dei ...

