Tornano le ambulanze in fila con i contagiati. Sette su dieci sono non vaccinati

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Leinper entrare al pronto soccorso come durante le fasi più acute dell'emergenza pandemica. A Palermo è successo questa notte, all'Ospedale Cervello, perché di fronte ai posti letto esauriti - Omicron o Delta che sia - torna l'emergenza. Nonostante l'aumento dei contagi non sia proporzionale a quello dei ricoveri, la pressione in ingresso in alcuni ospedali inizia a farsi sentire e nella città siciliana è stato montato nella notte un ospedale da campo conposti letto. Per ore 14rimaste bloccate sulla rampa d'accesso del pronto soccorso, con la sirena accesa, e verso l'una è stato deciso di montare la struttura d'emergenza. Proprio ieri mattina la direttrice del pronto soccorso Tiziana Maniscalchi aveva lanciato l'allarme, invitando i no vax a vaccinarsi e a non ...

Ospedali sempre più pieni, file di. E i nosocomi provano a reagire come possono. A Palermo, negli ospedali palermitani lunghe code per le, tanto che molte sono state dirottate verso l'ospedale di Partinico. Parecchieerano in attesa di sbarellare e tornare in servizio dopo la sanificazione che si rende necessaria per ...10.34 Covid,Palermo:montato ospedale da campo Aumentano i ricoveri e la pressione nelle aeree di emergenza degli ospedali palermitani dovele code dellee già ieri molte sono state dirottate verso l'ospedale di Partinico Nella notte montato un ospedale da campo con 10 posti letto, visto che all'ospedale Cervello i posti ...Bloccati sulla rampa d'accesso del pronto soccorso per 14 ore. Poi la decisione di montare un ospedale da campo. Succede all'Ospedale Cervello di Palermo, dove il 70 per cento dei ricoverati non è vac ...Firenze, 6 gennaio 2022 - Tornano sopra i mille i ricoveri in Toscana. E le strutture ospedaliere della regione vanno in affanno. Tiene banco una foto, scattata dalle associazioni di volontariato a Pi ...