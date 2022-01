Roma | raccolta firme per intitolare a Teresa Sarti Strada scuola a Mezzocammino

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono già quasi 300 leraccolte in poche ore per chiedere dil'Istituto comprensivo Fiume Giallo di, zona Torrino: in omaggio alla prima ...

Advertising

battaglia_persa : RT @Lavoratori_Ama: Ieri e stanotte. Tornate file notturne al TMB Ama (soliti problemi). Più disservizi ordinari nei PaP e nella raccolta (… - tarasovadina10 : RT @Roma: ?? #Ama, sabato 8 e domenica 9 gennaio raccolta straordinaria di materiali ingombranti, elettrici ed elettronici nel #MunicipioVII… - capand69 : RT @Michele_Arnese: Ama, raccolta rifiuti con fondi Pnrr. La Giunta capitolina a Roma ha approvato la delega ad Ama spa per la presentazion… - Roma : ?? #Ama, sabato 8 e domenica 9 gennaio raccolta straordinaria di materiali ingombranti, elettrici ed elettronici nel… - BeppeNassa5 : Ben detto..ma il dubbio sorge anche per il suo cinguettio..mi ricorda il Salvini un po' di tempo fa'...i rappresent… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma raccolta

...ore per chiedere di intitolare a Teresa Sarti Strada l'Istituto comprensivo Fiume Giallo di, ... è stato Fabrizio Cittadini che ha avviato ladi firme sulla piattaforma online di Change....il piano di pulizia straordinaria della città messo in campo dal sindaco Roberto Gualtieri resta l'incubo dell'emergenza rifiuti e l'equilibrio che tiene in piedi il sistema didi...Sono già quasi 300 le firme raccolte in poche ore per chiedere di intitolare a Teresa Sarti Strada l'Istituto comprensivo Fiume Giallo di Roma, zona Torrino ...Lotteria Italia: quasi 6,4 milioni di biglietti venduti. Lazio leader con 1,1 milioni di tagliandi. Il dato di vendita reso noto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è ...