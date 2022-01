Ragazze molestate dal branco in piazza Duomo a Milano: spunta un altro video di Capodanno (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo il primo video che mostra una ragazza 19enne circondata e molestata da un folto gruppo di ragazzi, altre immagini choc (pubblicate dal sito AlaNews.it) riprendono due giovani che, in lacrime, vengono salvate dalla polizia dopo le presunte violenze. Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo il primoche mostra una ragazza 19enne circondata e molestata da un folto gruppo di ragazzi, altre immagini choc (pubblicate dal sito AlaNews.it) riprendono due giovani che, in lacrime, vengono salvate dalla polizia dopo le presunte violenze.

Advertising

faserone : Ah quanto ci sarebbero state bene un paio di manganellate. - avataramg88 : RT @RItaliaN21: Milano come Colonia: altre due giovani ragazze circondate e molestate dalla gang di 30 nordafricani (Video): - MATTE1973S : RT @RItaliaN21: Milano come Colonia: altre due giovani ragazze circondate e molestate dalla gang di 30 nordafricani (Video): - RItaliaN21 : Milano come Colonia: altre due giovani ragazze circondate e molestate dalla gang di 30 nordafricani (Video): - Diego_Bruno80 : RT @AlfioKrancic: Sbaglio o i molestatori parlano in arabetto? Chiedo. -