Peter Bogdanovich e la magia del bianco e nero (Di venerdì 7 gennaio 2022) Abbiamo incontrato Peter Bogd Aanovich l'ultima volta a distanza, via 'immagine virtuale di Zoom, parente molto distante di quel cinema che fu il grande amore della sua vita. Al cinema Bogdanovich ha dato tutto, come attore, critico, autore ed enciclopedico esegeta, lui figlio di emigrati ebrei serbi da cui aveva ereditato una sensibilità artistica e una madrelingua straniera. Esattamente un mese fa avevamo parlato – dalla casa della San Fernando Valley che divideva con la moglie Louise – dei suoi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

