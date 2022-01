Perché giocano e cosa rischiano i ' quarantenati' Rrahmani | Lobotka e Zielinski

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Napoli sfida il provvedimento della Asl Napoli 2 e decide di mandare in campo i tre giocatori posti in quarantena all'arrivo a Torino. Nella distinta consegnata poco prima dell'inizio della sfida ...

Il Napoli invece - dopo aver consultato i propri legali - ha ritenuto corretto schierarliin linea con la quarantena 'soft' istituita dalla Federcalcio nel giugno 2020 e ancora valida ...Oggi per la prima volta sono avversarie in Serie A1, e siun posto nella Final Eight di ... Come detto Derthona Basket è una rivelazione,fino a pochi mesi fa non aveva mai messo piede in ...