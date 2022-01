PALERMO, FOCOLAIO COVID: 15 POSITIVI TRA I CALCIATORI (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il comunicato del PALERMO sulla situazione epidemiologica nel gruppo squadra rosanero a seguito del giro di tamponi odierno Leggi su mediagol (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il comunicato delsulla situazione epidemiologica nel gruppo squadra rosanero a seguito del giro di tamponi odierno

Advertising

telodogratis : Covid19, possibile focolaio al Palermo, gruppo squadra in attesa dei tamponi molecolari - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid19, possibile focolaio al Palermo, gruppo squadra in attesa dei tamponi molecolari -… - MattiaGallo17 : RT @GDS_it: #Covid, rischio focolaio al #Palermo calcio: cresce l'attesa per l'esito dei tamponi. Ci sarebbero tra 10 e 15 positività nel g… - GDS_it : #Covid, rischio focolaio al #Palermo calcio: cresce l'attesa per l'esito dei tamponi. Ci sarebbero tra 10 e 15 posi… - Mediagol : Palermo, focolaio Covid nel gruppo squadra: diversi positivi tra calciatori e staff -