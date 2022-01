Milan-Roma, i rossoneri non comunicheranno lista convocati (Di giovedì 6 gennaio 2022) La lista dei convocati di Stefano Pioli per il match contro la Roma, prima gara dell’anno in programma questa sera alle ore 18.30, non verrà comunicata. Il Milan non avrà a disposizione cinque giocatori causa Covid-19 e, tranne per quanto riguarda Tatarusanu, il club ha deciso di non rendere noti i nomi degli altri contagiati. La società intende così mantenere una certa privacy fino al fischio di inizio, a differenza delle scelte di altri club. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ladeidi Stefano Pioli per il match contro la, prima gara dell’anno in programma questa sera alle ore 18.30, non verrà comunicata. Ilnon avrà a disposizione cinque giocatori causa Covid-19 e, tranne per quanto riguarda Tatarusanu, il club ha deciso di non rendere noti i nomi degli altri contagiati. La società intende così mantenere una certa privacy fino al fischio di inizio, a differenza delle scelte di altri club. SportFace.

Advertising

AntoVitiello : Il #Milan oggi non diramerà la lista dei convocati per la sfida contro la #Roma - SkySport : Milan-Roma, Mourinho: 'Rispetto Milan e Lazio, ma non le allenerei mai' #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanRoma… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - forzaroma : Milan-Roma diretta LIVE ore 18.30: ballottaggio Pellegrini-Mkhitaryan #ASRoma - AvocuddleS__ : Noi odiamo la Juve Noi odiamo Verona Noi odiamo la Roma Forza magico Milan #MilanRoma -