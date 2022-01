“Ma come si fa? È imbarazzante”: gaffe spaziale di Francesco Vecchi, è panico in diretta [VIDEO] (Di giovedì 6 gennaio 2022) gaffe in diretta tv per il giornalista Francesco Vecchi costretto a chiedere aiuto allo studio: le immagini hanno scatenato il caos Il giornalista Francesco Vecchi (screenshot Mediaset)Questa mattina è andato in onda un nuovo appuntamento per Mattino Cinque News con Francesco Vecchi alla conduzione. Questa è l’ultima settimana di messa in onda per questo taglio giornalistico del noto talk di Canale 5 visto il ritorno di Mattino Cinque con Federica Panicucci previsto per il prossimo 10 gennaio. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Ora basta, è patetico”: stavolta Myrta Merlino perde la calma, lo sfogo è pesantissimo Un ritorno secondo molti inevitabile non solo visti gli ascolti di queste festività ma anche vista la conduzione dello stesso ... Leggi su specialmag (Di giovedì 6 gennaio 2022)intv per il giornalistacostretto a chiedere aiuto allo studio: le immagini hanno scatenato il caos Il giornalista(screenshot Mediaset)Questa mattina è andato in onda un nuovo appuntamento per Mattino Cinque News conalla conduzione. Questa è l’ultima settimana di messa in onda per questo taglio giornalistico del noto talk di Canale 5 visto il ritorno di Mattino Cinque con Federica Panicucci previsto per il prossimo 10 gennaio. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Ora basta, è patetico”: stavolta Myrta Merlino perde la calma, lo sfogo è pesantissimo Un ritorno secondo molti inevitabile non solo visti gli ascolti di queste festività ma anche vista la conduzione dello stesso ...

