Gimbe: in una settimana +153% casi, +21% intensive. Troppo pochi i vaccini 5-11 anni (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Nell’ultima settimana si registra un’esplosione di nuovi casi di Covid-19 che volano oltre quota 810 mila, con un incremento del 153% rispetto a quella precedente”. Lo rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe, che, nella settimana 29 dicembre-4 gennaio, rispetto alla precedente, registra anche +8,9% dei decessi, passati da 1.012 a 1.102. In 7 giorni raddoppiano i casi attualmente positivi, passati da 598.868 a 1.265.297 (+111,3%). La “sanità territoriale va in tilt” e “sale anche la pressione sugli ospedali”, con un +28% di ricoveri con sintomi (da 10.089 a 12.912) e +21,6% in terapia intensiva (da 1.145 a 1.392), evidenzia ancora il monitoraggio Gimbe relativo alla settimana 29 dicembre-4 gennaio. “Non decollano” le vaccinazioni anti-Covid in età pediatrica, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Nell’ultimasi registra un’esplosione di nuovidi Covid-19 che volano oltre quota 810 mila, con un incremento del 153% rispetto a quella precedente”. Lo rileva il monitoraggio della Fondazione, che, nella29 dicembre-4 gennaio, rispetto alla precedente, registra anche +8,9% dei decessi, passati da 1.012 a 1.102. In 7 giorni raddoppiano iattualmente positivi, passati da 598.868 a 1.265.297 (+111,3%). La “sanità territoriale va in tilt” e “sale anche la pressione sugli ospedali”, con un +28% di ricoveri con sintomi (da 10.089 a 12.912) e +21,6% in terapia intensiva (da 1.145 a 1.392), evidenzia ancora il monitoraggiorelativo alla29 dicembre-4 gennaio. “Non decollano” le vaccinazioni anti-Covid in età pediatrica, ...

Advertising

TgLa7 : #Gimbe, in una settimana +28% ricoveri e +21,6% intensive ++ 'Sale pressione sugli ospedali. Sanita' territoriale in tilt' #Covid - Agenzia_Ansa : Impennata di oltre l'80% di nuovi casi di Covid-19 nella settimana di Natale oltre ad una crescita del 20,4% di ric… - an12frnc : RT @TgLa7: #Gimbe, in una settimana +28% ricoveri e +21,6% intensive ++ 'Sale pressione sugli ospedali. Sanita' territoriale in tilt' #Covid - GIMBE : RT @HuffPostItalia: Gimbe: in una settimana +153% casi, +21% intensive. Troppo pochi i vaccini 5-11 anni - alcinx : RT @HuffPostItalia: Gimbe: in una settimana +153% casi, +21% intensive. Troppo pochi i vaccini 5-11 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Gimbe una Allarme Usa: l'Itaia rischia fino a 500 morti al giorno a febbraio ...over 12 ha completato il ciclo vaccinale e sono già 435.197 i bambini che hanno fatto almeno una ...in tempo reale Tutti i bollettini sulla situazione dei contagi in Italia nel 2022 Ore 10.27 - Gimbe,+...

Quirinale, la corsa comincia Secondo il rapporto della fondazione Gimbe si rischiano entro la prossima settimana 2 milioni di ... Una presa si posizione che però non convince il Pd e il M5s, che invece premono per un'estensione del ...

Cos'è e cosa fa la Fondazione Gimbe RaiNews Fondazione Gimbe: “In una settimana + 153% di nuovi casi Covid” “Nell’ultima settimana si registra un’esplosione di nuovi casi di Covid-19 che volano oltre quota 810 mila, con un incremento del 153% rispetto a quella precedente”. A rivelare i numeri allarmanti è l ...

Omicron, aumentano i contagi: +153% in una settimana Il contagio da Omicron corre in Italia. «Nell'ultima settimana si registra un'esplosione di nuovi casi di Covid-19 che volano oltre quota 810 mila, con un incremento del 153% rispetto ...

...over 12 ha completato il ciclo vaccinale e sono già 435.197 i bambini che hanno fatto almeno...in tempo reale Tutti i bollettini sulla situazione dei contagi in Italia nel 2022 Ore 10.27 -,+...Secondo il rapporto della fondazionesi rischiano entro la prossima settimana 2 milioni di ...presa si posizione che però non convince il Pd e il M5s, che invece premono per un'estensione del ...“Nell’ultima settimana si registra un’esplosione di nuovi casi di Covid-19 che volano oltre quota 810 mila, con un incremento del 153% rispetto a quella precedente”. A rivelare i numeri allarmanti è l ...Il contagio da Omicron corre in Italia. «Nell'ultima settimana si registra un'esplosione di nuovi casi di Covid-19 che volano oltre quota 810 mila, con un incremento del 153% rispetto ...