Accoltellati per strada al culmine di una lite

Livorno, si accoltellano sul viale Carducci, paura in pieno giorno Livorno, 6 gennaio 2022 - Spuntano i coltelli a Livorno per una lite avvenuta in pieno giorno con tre persone coinvolte. Una rissa violentissima, con il terrore negli occhi dei passanti e degli automo ...

