Wta Melbourne 1 e 2 2022: il montepremi e il prize money

Il montepremi e il prize money dei Wta 250 di Melbourne 1 e 2022, rispettivamente secondo e terzo torneo del circuito femminile. In campo Jasmine Paolini, al suo esordio stagionale dopo l'esaltante annata 2021. La toscana ha messo le mani sul primo titolo in assoluto: emozioni indimenticabili a Portoroz. Assente invece Camila Giorgi, reduce dal sensazionale trionfo in quel di Montreal, ritiratasi dal torneo a poche ore dall'ufficialità del tabellone principale. Il prize money degli eventi Wta 250 di Melbourne corrisponde a 153.030 euro per ciascuno, ossia 306.060 totali; dei quali 67.645 euro garantiti singolarmente alle vincitrici, con 280 punti Wta ad alimentare il già ingente bottino.

