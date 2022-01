Una donna al Colle? Coi criteri attuali sarebbe solo un’operazione di facciata (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il dibattito a tutt’oggi privo di oggetto sul nuovo presidente della Repubblica, che andremo a eleggere nelle prossime settimane, lascia ampio spazio al politicamente corretto dell’opzione di genere. Lo stucchevole femminismo corporativo (alla Lilli Gruber) o burocratico (alla Andrea Orlando, con codazzo di Cinquestelle) per cui la suprema carica andrebbe attribuita sulla base di meri criteri sessuati. La solita gag delle quote rose, massimo oltraggio a un’idea di femminile come specificità intellettuale. Dunque, un presidente donna in quanto donna. Non in quanto portatrice di felici discontinuità (che ne so: un’incrinatura nella sfera maligna della protervia del potere? Una revisione dei valori dominanti nella politica come carriera? Una declinazione della sorellanza nella riscoperta della solidarietà?). Niente di tutto questo, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il dibattito a tutt’oggi privo di oggetto sul nuovo presidente della Repubblica, che andremo a eleggere nelle prossime settimane, lascia ampio spazio al politicamente corretto dell’opzione di genere. Lo stucchevole femminismo corporativo (alla Lilli Gruber) o burocratico (alla Andrea Orlando, con codazzo di Cinquestelle) per cui la suprema carica andrebbe attribuita sulla base di merisessuati. La solita gag delle quote rose, massimo oltraggio a un’idea di femminile come specificità intellettuale. Dunque, un presidentein quanto. Non in quanto portatrice di felici discontinuità (che ne so: un’incrinatura nella sfera maligna della protervia del potere? Una revisione dei valori dominanti nella politica come carriera? Una declinazione della sorellanza nella riscoperta della solidarietà?). Niente di tutto questo, ma ...

lauraboldrini : Una donna afgana morta al gelo tra la #Turchia e l'Iran. Non indossava le calze, usate come guanti per i figli. S… - SalvatoreMerlo : Giuseppe Conte aveva auspicato una donna al Quirinale, quindi l’assemblea dei senatori M5s ha appena chiesto il bis di Mattarella ?? ????? ?? - emmabonino : Uomo o donna al Colle dovrà andare una persona competente, con grande senso delle istituzioni, della Costituzione e… - magicamirta : RT @martaottaviani: #unadonnaalquirinale mie care: fate un nome. Perché così non è giusto. Non ci vuole una donna qualsiasi. Ci vuole una p… - BoggiPaola : 'Una donna' #quirinale #24gennaio @Giulia_B -