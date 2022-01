Torino, comunicato UFFICIALE: la squadra non partirà per Bergamo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) comunicato UFFICIALE del Torino: la squadra granata, bloccata dalla ASL, ha confermato che non prenderà parte al match con l’Atalanta Il Torino, con un comunicato UFFICIALE, ha confermato che non giocherà domani con l’Atalanta. comunicato – «Il Torino Football Club comunica che dall’analisi dei tamponi molecolari svolti in data odierna è emersa un’ulteriore positività al Covid-19. La Società ha tempestivamente avvisato l’Autorità sanitaria locale competente la quale ha imposto 5 giorni di quarantena domiciliare per tutto il gruppo squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022)del: lagranata, bloccata dalla ASL, ha confermato che non prenderà parte al match con l’Atalanta Il, con un, ha confermato che non giocherà domani con l’Atalanta.– «IlFootball Club comunica che dall’analisi dei tamponi molecolari svolti in data odierna è emersa un’ulteriore positività al Covid-19. La Società ha tempestivamente avvisato l’Autorità sanitaria locale competente la quale ha imposto 5 giorni di quarantena domiciliare per tutto il gruppo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

