Spezia-Verona, l’ASL Veneto non interviene: gialloblù in viaggio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Spezia-Verona si giocherà regolarmente, l’ASL Veneto non è intervenuta per bloccare la trasferta Spezia-Verona si giocherà, nonostante i tanti casi Covid all’interno del gruppo squadra dei gialloblù. Come riportato da Sky Sport, l’ASL Veneto non è intervenuta per bloccare la trasferta dell’Hellas che è così regolarmente partita per la Liguria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022)si giocherà regolarmente,non è intervenuta per bloccare la trasfertasi giocherà, nonostante i tanti casi Covid all’interno del gruppo squadra dei. Come riportato da Sky Sport,non è intervenuta per bloccare la trasferta dell’Hellas che è così regolarmente partita per la Liguria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A HELLAS VERONA, NESSUN INTERVENTO DA ASL VENETO Squadra regolarmente in viaggio per La Spezia… - DiMarzio : #SerieA | @HellasVeronaFC in viaggio: la gara contro lo @acspezia si giocherà - MoMa3010 : RT @CalcioFinanza: L’ASL non blocca il Verona: l’Hellas può partire per giocare con lo Spezia - AttilioDeCol : RT @CalcioFinanza: L’ASL non blocca il Verona: l’Hellas può partire per giocare con lo Spezia - cmdotcom : #Verona, nessun intervento dell'ASL del Veneto: la squadra parte per La Spezia nonostante i 10 positivi… -