Positivi Covid-19 in Serie A | la lista completa squadra per squadra

Advertising

TgLa7 : #Covid: nave crociera con 150 passeggeri positivi a Genova. Passeggeri italiani a casa con bus protetti, stranieri… - MediasetTgcom24 : Covid, media: Australia richiama in servizio infermieri positivi #covid - MediasetTgcom24 : Covid, ospedali: 13mila operatori sanitari positivi ma reparti reggono #covid - marcoranieri72 : RT @ElGusty99523701: ??Quarantena Covid, Bassetti: gli operatori sanitari positivi devono andare a lavorare, non possiamo rischiare di avere… - gazzettanapoli : Juventus-Napoli, come anche alttre partite della 20a giornata di serie a è a rischio rinvio per covid. Se ... .… -

Ultime Notizie dalla rete : Positivi Covid

Ieri, in provincia, sono stati scoperti 299 nuovi casi che portano il totale degli attualmentea 2.959. Negli ospedali si contano 6 pazientiin Terapia Intensiva, 34 in area non ...Che ha in questo momento un picco di. Mi chiedo cosa aspettino Aifa e Ema a darci l'autorizzazione alla terza dose'. "Aumenteremo linee e slot per giovani" Proprio per soddisfare la domanda ...La quarantena da contatto covid non sarà più considerata come malattia dall'Inps. Alcuni partiti si stanno già muovendo per chiedere una proroga ...Al Taliercio di Mestre, alle ore 19:30 (diretta Discovery+, arbitri Rossi, Borgioni, Pepponi), ricomincia la stagione agonistica dopo lo stop per il Covid-19 per la Reyer Venezia e la GeVi Napoli, che ...