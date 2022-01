L’ex di Miriana conferma la versione di Urtis, Pago tuona parlando di multe e carcere (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Ricordo che le sante stanno in Paradiso” ha scritto L’ex fidanzato o ex amico speciale di Miriana Trevisan poche ore fa sui social. L’uomo, che si è sentito chiamato in causa dopo le parole di Giacomo Urtis al Grande Fratello VIP 6 ha voluto precisare che quello che il chirurgo dei vip ha raccontato è tutto vero. Ha specificato che Miriana Trevisan non chiedeva nulla, ma che faceva capire se le serviva una cosa e così le veniva fatto un regalo. Questa persona ha fatto anche degli esempi concreti, dicendo ad esempio che la persona che si occupa dei social di Miriana, è stata pagata da lui prima che la Trevisan entrasse nella casa del Grande Fratello VIP 6. Ha confermato quindi per filo e per segno quello che ha detto Urtis. Alle parole di quest’uomo, è seguita la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Ricordo che le sante stanno in Paradiso” ha scrittofidanzato o ex amico speciale diTrevisan poche ore fa sui social. L’uomo, che si è sentito chiamato in causa dopo le parole di Giacomoal Grande Fratello VIP 6 ha voluto precisare che quello che il chirurgo dei vip ha raccontato è tutto vero. Ha specificato cheTrevisan non chiedeva nulla, ma che faceva capire se le serviva una cosa e così le veniva fatto un regalo. Questa persona ha fatto anche degli esempi concreti, dicendo ad esempio che la persona che si occupa dei social di, è stata pagata da lui prima che la Trevisan entrasse nella casa del Grande Fratello VIP 6. Hato quindi per filo e per segno quello che ha detto. Alle parole di quest’uomo, è seguita la ...

Alessan07633755 : E Nicola no perché sono madre ho il figlio Biagio no dalle telefonate che Miriana ha ricevuto pago e io figlio non… - giusepp14995047 : RT @thatsgra: Miriana purtroppo riesce a trovarsi tutti ex cessi, l'unico che si salva è Pago, pronto a difenderla a spada tratta e ad esse… - thatsgra : Miriana purtroppo riesce a trovarsi tutti ex cessi, l'unico che si salva è Pago, pronto a difenderla a spada tratta… - zazoomblog : Urtis l’ex di Miriana conferma i regali costosi Pago avvisa: “Multe e carcere” - #Urtis #Miriana #conferma #regali… - zazoomblog : Urtis l’ex di Miriana conferma i regali costosi Pago avvisa: “Multe e carcere” - #Urtis #Miriana #conferma #regali -