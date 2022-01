L’ASL ferma l’Udinese: stop fino al 9 gennaio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Udinese Calcio comunica che, in seguito alle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha disposto per il gruppo squadra, fermo restando l’isolamento fiduciario obbligatorio per i soggetti positivi, la quarantena o l’autosorveglianza dal 5 al 9 gennaio 2022 in base alle rispettive vaccinazioni. Per tutti i detti soggetti è L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Udinese Calcio comunica che, in seguito alle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha disposto per il gruppo squadra, fermo restando l’isolamento fiduciario obbligatorio per i soggetti positivi, la quarantena o l’autosorveglianza dal 5 al 92022 in base alle rispettive vaccinazioni. Per tutti i detti soggetti è L'articolo

Advertising

capuanogio : L'ASL ferma la #Salernitana mettendo tutti in quarantena come contatti dei positivi. Chiesto il rinvio della partita con il #Venezia - GoalItalia : L'ASL ferma il Torino: niente trasferta a Bergamo ?? - sportli26181512 : #Governance #Notizie L’ASL ferma l’Udinese: stop fino al 9 gennaio: Udinese Calcio comunica che, in seguito alle po… - pasto_388 : RT @CalcioFinanza: L’ASL ferma l’Udinese: stop fino al 9 gennaio, chiesto il rinvio delle gare con Fiorentina e Atalanta - MattiaGallo17 : RT @CalcioFinanza: L’ASL ferma l’Udinese: stop fino al 9 gennaio, chiesto il rinvio delle gare con Fiorentina e Atalanta -