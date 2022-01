La bilancia Body Scan di Withings promette un elettrocardiogramma "vero" e valuta anche l’attività nervosa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) 22 sensori in totale, compresi quelli nella maniglia retrattile per effettuare un ECG a 6 derivazioni. Analizza anche l’attività nervosa. Dopo aver avuto le opportune autorizzazioni, arriverà nel corso del 2022... Leggi su dday (Di mercoledì 5 gennaio 2022) 22 sensori in totale, compresi quelli nella maniglia retrattile per effettuare un ECG a 6 derivazioni. Analizza. Dopo aver avuto le opportune autorizzazioni, arriverà nel corso del 2022...

