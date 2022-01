Crosetti: la giustifica per Djokovic è uno sputo in faccia al principio delle regole uguali per tutti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Che figura terribile, che racchettata sui piedi: il diritto va a rovescio”. Su Repubblica, Maurizio Crosetti commenta il caso Djokovic: ieri il tennista ha annunciato che giocherà gli Australian Open in virtù di una deroga che gli consente di non vaccinarsi. “La “giustifica” per Novak Djokovic è uno sputo in faccia al principio dal quale discende l’intera storia dello sport, ma anche del nostro quotidiano vivere insieme: le regole sono uguali per tutti, però c’è sempre qualcuno più uguale degli altri”. Il messaggio che arriva al pubblico, continua, “è tremendo e molto pericoloso”. La sua presenza in Australia “è un’offesa per gli altri atleti e per tutti coloro che hanno seguito le procedure di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Che figura terribile, che racchettata sui piedi: il diritto va a rovescio”. Su Repubblica, Mauriziocommenta il caso: ieri il tennista ha annunciato che giocherà gli Australian Open in virtù di una deroga che gli consente di non vaccinarsi. “La “” per Novakè unoinaldal quale discende l’intera storia dello sport, ma anche del nostro quotidiano vivere insieme: lesonoper, però c’è sempre qualcuno più uguale degli altri”. Il messaggio che arriva al pubblico, continua, “è tremendo e molto pericoloso”. La sua presenza in Australia “è un’offesa per gli altri atleti e percoloro che hanno seguito le procedure di ...

