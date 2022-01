Crisi improvvisa | Manuel cade dal balcone e muore davanti alla compagna Aveva 45 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una tragedia assurda, che ha lasciato nel profondo dolore la famiglia e gli amici diBusato, quarantacinque, padre di una bimba di un anno e in attesa del secondogenito, morto dopo essere precipitato dal primo piano della sua abitazione in via Matteotti. Nel primo pomeriggio del 1 gennaio 2022,Busato ha avuto una forteglicemica in seguitoquale è entrato in stato confusionale e dopo aver aperto la portafinestra per uscire sul terrazzo ha perso l’equilibrio precipitando al suolo. Un volo che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi intervenuti immediatamente sul posto con un’ambulanza del Suem partita dall’ospedale di Santorso. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, che soffriva di diabete fin da ...