Canone Rai | chi deve chiedere di nuovo le esenzioni per il 2022

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) IlRai verrà eliminato definitivamente dalla bolletta della luce a partire dal 2023. Per quest’anno continueremo dunque a pagare i 90 euro annui delnella bolletta elettrica. Chi ha diritto all’esenzione, dovrà fare una nuova richiesta entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento per un esonero completo per tutto l’anno.Rai, a chi spetta l’esenzione Sono esentati dal pagamento delRai: Soggetti titolari di utenza elettrica che non detengono alcun apparecchio tv; Cittadini di età pari o superiore a 75 anni in possesso di un reddito annuo non superiore a 8 mila euro; Diplomatici e militari stranieri. L’esenzione delRAI è regolata da precise disposizioni consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, per evitare l’addebito diretto in bolletta, i ...