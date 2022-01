Barbara D' Urso asfalta Simona Branchetti | E' stato inutile

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) La giornalistanon è riuscita a conquistare i telespettatori con il suo nuovo programma Pomeriggio Cinque News, condotto invece con successo daD'su Canale 5 da moltissimi anni, sembra che la strategia scelta dai vertici Mediaset sia un flop totale. Gli ascolti della trasmissione delladanno ragione aD'e al suo tipo conduzione. Purtroppo questi sono i numeri della giornalista dopo la trasmissione Pomeriggio Cinque News andata in onda ieri, ha ottenuto uno share dell'11.8% con un pubblico di circa 1.815.000 spettatori. La concorrenza, ovvero il programma Matano in onda su Rai Due La Vita in Diretta, ha avuto uno share più alto, vicino al 27%. Leggi anche: Notizia Clamorosa: Barù e Stefano De Martino innamorati ...

Simona Branchetti , attuale conduttrice del programma al posto diD', di fatto ha scippato l'ospite alla Vita In Diretta, senza mai citare il brutto episodio avvenuto, e sicuramente non ...Imitazioni Emanuela è diventata famose per aver fatto l'imitazione di numerose donne famose tra le quali citiamoD', Milly Carlucci, Tina Cipollari, Loredana Bertè, Elisa Isordi, Ornella ...