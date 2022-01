Babylon’s Fall: il gioco è ufficialmente in fase Gold! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nelle scorse ore, Platinum Games e Square Enix hanno annunciato che Babylon’s Fall è entrato ufficialmente in fase Gold: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Nel mentre lo sviluppo di Bayonetta 3, esclusivo per Nintendo Switch, sembra procedere piuttosto bene, Platinum Games è attualmente al lavoro anche su Babylon’s Fall, il titolo presentato per la prima volta nel dicembre del 2019 e poi sparito dai radar per tanto, troppo tempo. Solo per poi riapparire, successivamente, un po’ col contagocce e non sempre in maniera convincente nel corso di diversi eventi a cui Square Enix ha presenziato, ultimo fra tutti lo Square Enix Presents di giugno di quest’anno. Subito dopo, annunciata anche la closed beta, che si è chiusa con una terza fase ad ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nelle scorse ore, Platinum Games e Square Enix hanno annunciato cheè entratoinGold: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Nel mentre lo sviluppo di Bayonetta 3, esclusivo per Nintendo Switch, sembra procedere piuttosto bene, Platinum Games è attualmente al lavoro anche su, il titolo presentato per la prima volta nel dicembre del 2019 e poi sparito dai radar per tanto, troppo tempo. Solo per poi riapparire, successivamente, un po’ col contagocce e non sempre in maniera convincente nel corso di diversi eventi a cui Square Enix ha presenziato, ultimo fra tutti lo Square Enix Presents di giugno di quest’anno. Subito dopo, annunciata anche la closed beta, che si è chiusa con una terzaad ...

Advertising

tuttoteKit : Babylon's Fall: il gioco è ufficialmente in fase Gold! #BabylonsFall #PC #PlatinumGames #PS4 #PS5 #SquareEnix… - GamingToday4 : Babylon’s Fall è entrato in fase gold, l’uscita non subirà ritardi - AkibaGamers : SQUARE ENIX e PlatinumGames annunciano che lo sviluppo di BABYLON'S FALL è entrato ufficialmente in fase Gold. - GamingTalker : Babylon's Fall è entrato in fase gold - GamingToday4 : Babylon’s Fall: ecco il nuovo trailer! -

Ultime Notizie dalla rete : Babylon’s Fall Babylon's Fall è pronto: l'action degli autori di Bayonetta entra in fase Gold Everyeye Videogiochi